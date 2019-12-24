وظائف شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث مهني (الرياض).

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– أخصائي عضوية وتدريب (الدمام).

– فاحص (عدد وظيفتين/ الرياض).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 يناير 2020م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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