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2019-12-24 وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي نائب النساء والولادة. – أخصائي أول العلاج الطبيعي. Advertisements – مساعد عام ثالث. – سكرتير تنفيذي. وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م. وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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