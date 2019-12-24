شكرا لقرائتكم وظائف بشركة لاند مارك لحملة الثانوية فما فوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 وظائف بشركة لاند مارك لحملة الثانوية فما فوق للعمل في خمس مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة لاند مارك عن وجود 28 وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد في محل، شريك مبيعات، كاشير، مساعد مخزن “، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض وجدة وأبها والدمام وبريدة. شروط التقديم :- – لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم. الوظائف الشاغرة :- 1- مساعد في محل | (20 وظيفة بالرياض وأبها والدمام وبريدة) رابط التقديم :- الرياض:- اضغط هنا

أبها:- اضغط هنا

الدمام :- اضغط هنا بريدة:- اضغط هنا 2- شريك مبيعات (وظيفتين بجدة) Advertisements – تحديد احتياجات العملاء ومساعدة العملاء في قرار الشراء.

– التأكد من أن البضائع المطلوبة متوفرة يوميًا ويتم استلامها بكميات صحيحة من المستودعات وغيرها من المتاجر.

– متاح للعميل في جميع الأوقات. رابط التقديم :- اضغط هنا 3- كاشير وظائف بجدة) رابط التقديم :- اضغط هنا 4- مساعد مخزن (وظيفتين بأبها) رابط التقديم :- اضغط هنا تاريخ التقديم :- متاح الآن تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بشركة لاند مارك لحملة الثانوية فما فوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.