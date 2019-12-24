- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف بمدينة الملك سعود الطبية للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية للرجال والنساء
بمسمى مسؤول صرف أدوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وجود وظائف لحديثي التخرج في تخصص الصيدلة، بمسمى وظيفي (مسؤول صرف أدوية)، من أجل العمل في العاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
– : درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).
شروط التقديم :-
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).
إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.
معرفة الأنظمة واللوائح المعمول بها.
الإلمام باللغة الإنجليزية.
معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات.
القدرة على التواصل مع الغير بكفاءة.
مهام الوظيفة :-
أن يكون مسؤولاً عن تحقيق رؤية وأهداف الإدارة.
أن يكون مسؤولاً عن متابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالإدارة.
المشاركة في تطوير وتحسين الأداء حسب معايير الجودة المعتمدة.
المشاركة في عمل التدريب اللازم والمستمر لمسؤولي الصرف.
نقل وصرف وتوزيع الأدوية من المستودعات الفرعية للصيدلية.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
رابط التقديم : (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بمدينة الملك سعود الطبية للرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.