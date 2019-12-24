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صحة الرياض تمدّد فترة التقديم لوظائف بمسمى سائق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ عن تمديد التقديم على إشغال عدد من الوظائف بمختلف الإدارات والمستشفيات التابعة لها بمسمى “سائق” على برامج التشغيل الذاتي .
وقالت المديرية في بيان لها “إن التقديم على هذه الوظائف سيكون عن طريق موقع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على الرابط: (هنا) ، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق “4/29/ 1441هـ”، فيما سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين للمطابقة عن طريق الموقع الإلكتروني.
يأتي ذلك رغبة من “صحة الرياض” لإتاحة المجال للراغبين في التقديم على الوظائف المطروحة .
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