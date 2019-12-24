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2019-12-24 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد المقابلات للمرشحين على وظائفها متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك خالد عن تاريخ المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف الصندوق الطلابي وذلك يوم الأربعاء 28 / 04 / 1441 هـ الموافق 25 / 12 / 2019 م. Advertisements لمعرفة التخصصات والمواعيد : (اضغط هنا). ولمعرفة الوظائف والشروط والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ملاحظة هامة : (يجب إحضار نسخة ورقية من السيرة الذاتية وأصل الهوية الوطنية لدخول المقابلة). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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