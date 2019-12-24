وظائف لحملة البكالوريوس لدى جمعية البر الخيرية

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جمعية البر الخيرية بدوقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية :

الوظائف:

1- مدير تنفيذي:

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة ، أو أحد التخصصات ذات العلاقة.

– خبرة لا تقل عن سنة في الإدارة.

– أن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين.

– يفضل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري.

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2- محاسب مالي:

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو أحد التخصصات ذات العلاقة.

– خبرة لا تقل عن سنة في المحاسبة.

– أن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين.

– يفضل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري.

» للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )

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