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2019-12-24 وظائف للرجال والنساء لدى جمعية المودة للتنمية الأسرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية عن وجود (2) وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي اجتماعي عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في محافظة جدة وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – أخصائي اجتماعي شروط التقديم :- Advertisements – شهادة البكالوريوس في تخصص علم الاجتماع.

– لا يشترط خبرة سابقة.

مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 6,000 ريال. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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