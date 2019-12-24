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2019-12-24 وظائف للنساء بـ مستشفيات القوات المسلحة لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف توفر 10 وظائف نسائية لحملة الثانوية العامة، للعمل بمسمى (موظفة استقبال العيادات الخارجية). ومن ضمن الشروط: – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. Advertisements – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. – دورة في الحاسب الآلي. – الإلمام باللغة الإنجليزية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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