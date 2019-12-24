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وظائف للنساء بـ مستشفيات القوات المسلحة

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2019-12-24

وظائف للنساء بـ مستشفيات القوات المسلحة

لحملة الثانوية العامة

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت مستشفيات القوات المسلحة بالطائف توفر 10 وظائف نسائية لحملة الثانوية العامة، للعمل بمسمى (موظفة استقبال العيادات الخارجية).

ومن ضمن الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

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– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– دورة في الحاسب الآلي.

– الإلمام باللغة الإنجليزية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).

تابعنا على 8d32b6ceab.jpg تواصل معنا على98dad15483.jpg

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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