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2019-12-24 وظائف لدى شركة الراشد للتجارة براتب 11 ألف ريال عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف شاغرة هندسية بمسمى وظيفي “مهندس كهربائي”، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في محافظة الجبيل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – مهندس كهربائي شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة كهربائية.

– خبرة من 0-1 عام. Advertisements مهام الوظيفة :- – وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تنفيذها.

– إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

– وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.

– تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.

– مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

مميزات الوظيفة :- راتب شهري: 11,875 ريالاً. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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