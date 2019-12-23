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وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.
وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول إدارة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، أو إحصائيات مستشفيات).
– رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى).
– أخصائي الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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