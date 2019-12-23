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وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مشاريع موقع مدني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.
– مدير عام دعم التسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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