- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بطيران أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بطيران أديل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”، من حملة لحملة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:
– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.
– الحد الأدنى للطول 165 سم.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.
– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.
– يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بطيران أديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.