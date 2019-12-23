وظائف شاغرة : راتب يصل لـ«36 ألف دولار سنوياً» .. السفارة الأمريكية تُعلن عن وظائف خالية والتقديم إلكترونياً وآخر موعد للتقديم

أعلنت السفارة الأمريكية الموجودة في القاهرة عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة من إداريين وموظفين ومنسقين، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وسوف نستعرض على حضراتكم تفاصيل وشروط الوظائف والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم خلال الفترة القادة.
أولاً:- Housing Coordinator
- أن يكون لديه خبرة سنتين على الأقل في القدرة الإدارية أو خدمة العملاء المطلوبة.
- الانتهاء من المدرسة الثانوية أو دبلوم المدارس الثانوية.
- أن يكون لدية القدة في معالجة النصوص وقاعد البيانات وجداول البيانات.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة وتحدث.
- اختياز الشهادات الطبية والأمنية.
- الراتب يُعادل 36 ألف دولار سنوياً.
على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 23 ديسمبر الجاري
ثانياً:- Computer Management Assistant
- خبرة 4 سنوات في مجال برمجة التطبيقات وتصميم صفحات الويب.
- الحصول على المستوى الثالث من التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية (سيتم عقد اختبار اللغة الإنجليزية)
- الحصول على شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو هندسة الاتصالات.
- سيُطلب من جميع المتقدمين قيد الدراسة اجتياز الشهادات الطبية والأمنية.
- الراتب ما يعادل 250 ألف جنيه مصري في العام.
- التحدث بطلاقة في اللغة العربية تحدثاً وكتابة.
وأخر موعد للتقديم في تلك الوظيفة يوم 31 من ديسمبر الجاري 2019.
ثالثاً:- Administrative Clerk
- يشترط الحصول على ثلاث سنوات من السكرتارية أو الخبرة الإدارية بالإضافة إلى خبرة سابقة في Microsoft Office وخدمة العملاء.
- الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.
- راتب الوظيفة ما يعادل 120 ألف جنيه مصري في العام.
- الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب أو اللغات أو الفنون أو الإدارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.
وآخر موعد للتقديم للوظيفة 1 يناير 2019.
رابعاً:- Financial Clerk
- يشترط أن يمتلك المتقدم عامين من الخبرة الكتابية.
- إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
- الطلاقة في الكتابة باللغة العربية.
- الانتهاء من المدرسة الثانوية.
- راتب الوظيفة ما يعادل 120 ألف جنيه مصري في العام.
أخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 5 يناير 2020، حيث أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني للسفارة وسوف يتم الاتصال بالمتقدمين من اجل اجراء الاختبارات.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : راتب يصل لـ«36 ألف دولار سنوياً» .. السفارة الأمريكية تُعلن عن وظائف خالية والتقديم إلكترونياً وآخر موعد للتقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.