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وظائف للنساء في الخطوط الجوية السعودية

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2019-12-23

وظائف للنساء في الخطوط الجوية السعودية

لحملة الثانوية فما فوق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن وجود وظائف للنساء شاغرة بمسمى وظيفي (مضيفة طيران) لمن يحملن درجات الثانوية العامة فما فوق.

الوظائف الشاغرة :-

– مضيفة طيران

شروط التقديم :-

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– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية
– حاملة لمؤهل الثانوية العامة
– أن يكون العمر في العشرينات (من 20 / 30).
– أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.
– تناسب الطول والوزن.
تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم (اضغط هنا).

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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