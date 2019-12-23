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2019-12-23 25 وظيفة للرجال والنساء عبر طاقات في الرياض لحملة مؤهل الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العرض المُتقن للتقنية والاتصالات عن وجود عدد (25) وظيفة للرجال والنساء بمسمى وظيفي ممثل خدمة العملاء عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في العاصمة الرياض ممن يحملون درجات الثانوية العامة وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – ممثل خدمة العملاء شروط التقديم :- Advertisements – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– خبرة من 0-1 عام.

مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 5,800 ريال. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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