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2019-12-23 وظائف لدى شركة الدخيل للعود برواتب مجزية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الدخيل للعود عن وجود وظائف شاغرة بمسمى مسؤول أمن وسلامة عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف وذلك وفق التفاصيل أدناه :- الوظائف الشاغرة :- – مسؤول أمن وسلامة Advertisements شروط التقديم :- 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، الهندسة).

3- أن يكون حاصلاً على شهادة (أوشا).

4- يفضّل من لديه خبرة.

مميزات الوظيفة :-

– رواتب مجزية.

– فرص تدريبية.

– مسار وظيفي. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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