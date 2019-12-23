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2019-12-23 وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء براتب شهري 10,000 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي علاج طبيعي للعمل في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – أخصائي علاج طبيعي شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية – علاج طبيعي.

– بدون خبرة سابقة. Advertisements مهام الوظيفة :- – تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة.

– تصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها، وتخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة.

– تثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي.

– مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.

مميزات الوظيفة :- – راتب شهري 10,000 ريال. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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