وظائف شاغرة : شركة النور للكيماويات تعلن عن فرص عمل في مختلف التخصصات

نتابع تقديم جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات لكافة متابعينا على مصر فايف، حيث تعلن شركة النور للكيماويات بالعاشر من رمضان، عن فتح باب التوظيف لبعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، بمرتبات مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة النور للكيماويات

مدير حسابات خبرة لا تقل عن عشر سنوات. مدير تكاليف خبرة لا تقل عن خمس سنوات. مدير مخازن، يشترط مؤهل عالى وخبرة لا تقل عن 3 سنوات. مهندسين جودة وإنتاج ويشترط خريجي علوم قسم كيمياء. سكرتارية ويشترط مؤهل عالى وان تجيدي اللغة الإنجليزية. مسئول بيع محلى وتصدير خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال أحبار الطباعة. وكلاء بيع محلى خبرة في مجال أحبار الطباعة. وكلاء بيع تصدير خبرة في مجال أحبار الطباعة. مسئول مشتريات ويشترط مؤهل عالى خبرة لا تقل عن 3 سنوات. دعم فني خبرة في مجال الأحبار والطباعة. عمال إنتاج مؤهل متوسط. سائقين رخصة أولي وثانية.

وظائف آخري:-

و لمن يرغب وتتوقر به الاشتراطات المطلوبة يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الاليكترونى التالى : [email protected] – وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01021113926