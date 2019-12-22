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وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالنعيرية

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2019-12-22

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بالنعيرية

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة النعيرية.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائيات تربية خاصة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التربية الخاصة مسارات: (إعاقة بصرية، توحد، إعاقة حركية، صعوبات تعلم، إعاقة فكرية، اضطرابات تواصل وكلام، الموهبة والتفوق، تعدد العوق، اضطرابات سلوكية).

– أخصائيات علاج طبيعي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج الطبيعي.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).

 

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