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وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في كل من حائل، والخرج.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مشرف أول مختبر- الدواجن (حائل): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، علوم اللحوم/ الدواجن)، أو المجالات ذات الصلة.
. منظف- التصنيع (الخرج): شهادة الثانوية العامة فأعلى.
. مدير إدارة (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والإدارة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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