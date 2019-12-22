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2019-12-22 وظائف للرجال والنساء لدى شركة اتحاد الاتصالات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة اتحاد الاتصالات من خلال برنامج تمهير ومن خلال طاقات عن وجود 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بالعاصمة الرياض ضمن مسمى وظيفي محلل نظم تقنية المعلومات وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- -محلل نظم تقنية المعلومات مهام الوظيفة :- Advertisements – تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية

-جمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم. شروط التقديم :- أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص هندسة حاسب أو ما يعادلها. تاريخ التقديم : متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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