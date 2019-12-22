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2019-12-22 54 وظيفة إدارية وفنية للجنسين بـ جامعة الملك فيصل في العديد من التخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر (54) وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك وفق التفاصيل أدناه: الوظائف الشاغرة : – مدير الإدارة الفنية (للرجال)

– مدير إدارة الشؤون الإدارية (للرجال)

– مستشار قانوني (للرجال والنساء)

– طبيب بيطري (للرجال)

– مصمم نظم أول (للرجال والنساء)

– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)

– مصمم برامج أول (للرجال والنساء)

– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)

– أخصائي مكتبات (للرجال والنساء)

– مدير إدارة التجهيز الفني (للرجال)

– مشرف إسكان (للرجال والنساء)

– مساعد إداري مشرف (للرجال والنساء)

– أخصائي ثروة سمكية (للرجال)

– مهندس معماري مشرف (للرجال)

– محاسب (للرجال والنساء)

– مهندس معماري (للرجال)

– أخصائي إحصاء (للرجال والنساء)

– مستشار قانوني مساعد (للرجال والنساء)

– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)

– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)

– أخصائي تطوير إداري (للرجال والنساء)

– مهندس ميكانيكي (للرجال)

– محاسب (للرجال والنساء)

– مهندس زراعي (للرجال والنساء)

– مهندس مدني (للرجال)

– مشرف أمن وسلامة (للرجال)

– باحث قانوني (للرجال والنساء)

– مسجل معلومات (للرجال والنساء)

– مهندس كهربائي (للرجال)

– أمين مستودع (للرجال)

– ناسخ آلة (للرجال والنساء)

– ناسخ آلة بلغتين (للرجال والنساء)

– مراقب إنشاءات (للرجال)

– مهندس كهربائي مساعد (للرجال)

– مهندس زراعي مساعد (للرجال والنساء)

– مراقب إسكان (للرجال والنساء)

– مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال)

– مهندس معماري مساعد (للرجال والنساء)

– مهندس مدني مساعد (للرجال والنساء)

– خطاط ورسام (للرجال والنساء)

– مهندس حاسب آلي مساعد (للرجال)

– باحث زراعي مساعد (للرجال والنساء)

– فني زراعي (للرجال والنساء) Advertisements ملاحظات هامة :- – الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف.

– الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف.

– فيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

– جميع المستندات المطلوبة لا بد من إرفاقها مع طلب التقديم إلكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية

– على جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول تاريخ التقديم :- من الاثنين الموافق 1441/4/26هـ حتى الجمعة الموافق 1441/5/1هـ. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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