بالأسماء.. الأرصاد تعلن نتائج القبول لوظائف التنبؤات الجوية

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أسماء المقبولين على وظائف التنبؤات الجوية بالمرتبة السابعة بالمفاضلة الوظيفية التي أجرتها الهيئة بتاريخ 27/ 3/ 1441هـ.

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ودعت الهيئة المرشحين لسرعة إنهاء إجراءات تعيينهم بالإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة تخطيط القوى العاملة والتوظيف) بمقر الهيئة الرئيسي بجدة حي الورود شارع الأمير ماجد (شارع السبعين) الدور الأول.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي : (هنا).

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