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وظائف على بند الأجور لدى بلدية بللسمر

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2019-12-22

وظائف على بند الأجور لدى بلدية بللسمر

متابعات الخليج 365 - بللسمر

أعلنت بلدية بللسمر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “عامل على بند الأجور فئة” (أ).

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وأضافت بلدية بللسمر “على الراغبين في التقدم عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك خلال الفترة من 26 / 4 / 1441 هـ إلى تاريخ 28 / 4 / 1441 هـ .

 

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