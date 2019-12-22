شكرا لقرائتكم وظائف على بند الأجور لدى بلدية بللسمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-22 وظائف على بند الأجور لدى بلدية بللسمر متابعات الخليج 365 - بللسمر أعلنت بلدية بللسمر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “عامل على بند الأجور فئة” (أ). Advertisements وأضافت بلدية بللسمر “على الراغبين في التقدم عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا)، وذلك خلال الفترة من 26 / 4 / 1441 هـ إلى تاريخ 28 / 4 / 1441 هـ . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف على بند الأجور لدى بلدية بللسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.