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2019-12-22 وظائف تدريبية وأكاديمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل متابعات الخليج 365 - الجبيل Advertisements أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، في المجالات التالية: هندسة الآلات والتحكم

المهارات الكيميائية

اللغة الإنجليزية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية.

هندسة الحاسب.

الشبكات.

الرياضيات

الكيمياء.

التصميم الداخلي

إدارة الأعمال

الفيزياء.

المحاسبة

الموارد البشرية

الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد

اللحام . – للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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