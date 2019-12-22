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وظائف تدريبية وأكاديمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

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2019-12-22

وظائف تدريبية وأكاديمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

متابعات الخليج 365 - الجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، في المجالات التالية:

  • هندسة الآلات والتحكم
  • المهارات الكيميائية
  • اللغة الإنجليزية
  • الهندسة الكهربائية
  • الهندسة الميكانيكية
  • الهندسة المدنية.
  • هندسة الحاسب.
  • الشبكات.
  • الرياضيات
  • الكيمياء.
  • التصميم الداخلي
  • إدارة الأعمال
  • الفيزياء.
  • المحاسبة
  • الموارد البشرية
  •  الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد
  • اللحام .

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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