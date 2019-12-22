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وظائف لدى مجمع طب الحياة التخصصي

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2019-12-22

وظائف لدى مجمع طب الحياة التخصصي

بمسمى وظيفي فني كيميائي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجمع طب الحياة التخصصي عن وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “فني كيميائي”، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– فني كيميائي

– من الحاصلين على التعليم الفني العالي أو ما يعادله في اختصاص الكيمياء.

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مميزات الوظيفة :-

راتب 4500 ريال شهرياً.
بدل نقل 225 ريالاً.
بدل سكن 1125 ريالاً.
تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (هنا).

 

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