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2019-12-22 وظائف لدى مجمع طب الحياة التخصصي بمسمى وظيفي فني كيميائي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مجمع طب الحياة التخصصي عن وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “فني كيميائي”، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – فني كيميائي – من الحاصلين على التعليم الفني العالي أو ما يعادله في اختصاص الكيمياء. Advertisements مميزات الوظيفة :- راتب 4500 ريال شهرياً.

بدل نقل 225 ريالاً.

بدل سكن 1125 ريالاً.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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