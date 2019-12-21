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وظائف إدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

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2019-12-21

وظائف إدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي- البنية التحتية لتقنية المعلومات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

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. أخصائي ثاني- التكامل (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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