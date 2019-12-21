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2019-12-21 وظائف للجنسين في القوات الجوية الملكية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية عن توفر وظائف للجنسين على سلم الموظفين العام للعلم في الرياض. Advertisements وأوضحت القوات الجوية أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً الأحد الموافق 25-4-1441هـ ولمدة 5 أيام. وأشارت القوات الجوية الملكية السعودية إلى أنه يمكن معرفة التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي (من هنا). تابعنا على شارك الخبر

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