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2019-12-21 وظائف في شركة سوزوكي للدراجات النارية بالرياض بمسمى مبيعات واستقبال صيانة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة سوزوكي للدراجات النارية بالرياض عن توفر وظائف مبيعات واستقبال صيانة وفق التفاصيل التالية: ممثل مبيعات قطع غيار الثانوية العامة فما فوق

الإلمام بمبادئ الميكانيكا صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال (سعودي)، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يتجاوز 35 سنة الدوام 8 ساعات

راتب أساسي + بدل سكن (3 رواتب + بدل مواصلات) عمولات شهرية على المبيعات تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه

إجازة أسبوعية يوم ونصف

إجازة سنوية 30 يوماً مدفوعة الأجر

مكافأة سنوية استقبال صيانة Advertisements الثانوية العامة فما فوق

الإلمام بمبادئ الميكانيكا

صور من المؤهلات الدراسية وبطاقة الأحوال، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يتجاوز 35 سنة. الدوام 8 ساعات

راتب أساسي + بدل سكن (3 رواتب + بدل مواصلات)

عمولات شهرية تأمين طبي للموظف وزوجته وأبنائه إجازة أسبوعية يوم ونصف إجازة سنوية 30 يوماً مدفوعة الأجر مكافأة سنوية ترسل السير الذاتية على الإيميل بعنوان الوظيفة :

[email protected] التقديم يبدأ من يوم السبت 24/04/1441هـ الموافق 21/12/2019 م وحتى انتهاء العدد المطلوب. تابعنا على شارك الخبر

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