وظائف

وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية بعدة تخصصات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-21

وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية بعدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وجود وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى رغبتها في شغل هذه الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية.

Advertisements

تاريخ التقديم :-

اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/1441هـ، ولمدة (3) أيام فقط

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

تابعنا على ab07af48e4.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية بعدة تخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا