2019-12-21

وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية بعدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وجود وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى رغبتها في شغل هذه الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية.

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تاريخ التقديم :-

اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/1441هـ، ولمدة (3) أيام فقط

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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