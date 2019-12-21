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2019-12-21 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في عددٍ من التخصصات متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . ممثل أول التوظيف الدولي للأطباء. . باحث مشارك- علم الأمراض المقارن والتشخيص المخبري. . أخصائي تروية قلبية. Advertisements . مترجم طبي سريري. . كبير أخصائيي تروية قلبية. وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تابعنا على شارك الخبر







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