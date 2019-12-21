وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2019-12-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير القطاع المالي الإسلامي: درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال).

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– أخصائي أول تحليلات المخاطر: درجة الماجستير في تخصصات: (الرياضيات، أو الاقتصاد القياسي، أو الإدارة المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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