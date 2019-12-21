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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

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2019-12-21

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

للعمل في رأس الخير الصناعية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول- أنظمة الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأجهزة والتحكم، أو هندسة النظم).

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. مهندس بيئي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 

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