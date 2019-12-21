وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض

2019-12-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف خدمات المطار”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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