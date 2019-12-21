وظائف

وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-21

وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض

للعمل في مدينة الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف خدمات المطار”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

تابعنا على

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا