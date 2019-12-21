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2019-12-21 21 وظيفة شاغرة بمركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . طبيب الأمراض العصبية. . مساعد أول توسيع وعلاج الأسنان. . مشغل مستودع. . مساعد طبيب الأسنان. . مساعد توسيع وعلاج الأسنان. . ممرض أول- العناية المركزة (عدد 3 وظائف). . ممرض أول- الطوارئ. . أخصائي منسق فئة. . أخصائي علاج طبيعي. Advertisements . ممرض أول- الرعاية الطبية/ الجراحية. . ممرض أول- رعاية أولية/ عيادات خارجية. . ممرض- رعاية أولية/ عيادات خارجية. . ممرض أول- فريق غرفة علاج الأورام. . مساعد فني المعالجة المعقمة. . مساعد محلل أمن تقنية المعلومات. . فيزيائي طبي. . مدير تمريض (عدد وظيفتين). . مساعد منسق البرامج. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تابعنا على شارك الخبر







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