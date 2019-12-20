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وظائف شاغرة للجنسين بجامعة بيشة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/ 1441هـ، وفق التخصصات المتاحة على الموقع.
وأبرزت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
– ألا يقل تقديره عن جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس.
– أن يكون حاصلًا على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).
– أن يجتاز المقابلة الشخصية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:
. المعدل التراكمي 40%.
. اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.
. المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس، و40% لحملة الماجستير والدكتوراه).
. المقابلة الشخصية 20%.
وبينت العمادة أن الوثائق المطلوبة عند التقديم هي:
– صور المؤهلات العلمية.
– صور الخبرات العملية.
– صورة من الهوية.
– خطاب موافقة جهة العمل.
وأوضحت العمادة أن التقديم يبدأ يوم الأحد 25/ 4/ 1441هـ الموافق 22/ 12/ 2019م، وينتهي مساء الخميس 29/ 4/ 1441هـ الموافق 26/ 12/ 2019م الساعة الثانية عشرة ليلًا، وذلك عبر منصة تعاون الإلكترونية في موقع عمادة الموارد البشرية من خلال الرابط التالي: (هنا)
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