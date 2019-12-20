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وظائف هندسية إدارية شاغرة بطيران أديل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مركز التحكم في الصيانة (للرجال).
– منسق السفر (للجنسين).
– أخصائي السجلات الفنية (عدد وظيفتين/ للجنسين).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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