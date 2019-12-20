وظائف شاغرة : وظائف شركة اسكندرية لانشاء الطرق

ننشر وظائف شركة اسكندرية لانشاء الطرق، والمنشورة اليوم ضمن وظائف العدد الأسبوعي لجريدة الأهرام الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، والتي تعلن عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف الخالية للمهندسين، والفنيين والسائقين ومشرقين حركة أمن، والتقديم عن طريق البريد الالكتروني. وظائف خالية في شركة اسكندرية لانشاء الطرق تعلن شركة اسكندرية لانشاء الطرق عن حاجتها الى الوظائف التالية: مهندس تنفيذ مدني.

مهندسين صيانة.

مشرغين تنفيذ.

فنيين معمل طرق.

سائقين معدات طرق.

سائقين سيارات.

مشرفين حركة أمن. ترسل السيرة الذاتية الى البريد الالكتروني. Advertisements تابع على موقع مصر فايف:

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