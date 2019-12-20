وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء

2019-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، تحت مسمى (اختصاصي أنظمة وشبكات، ومُحلل شبكات، واختصاصي أول مشاريع، وخبير شؤون مالية وخدمات مشتركة، وخبير بيانات ومعلومات).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/12/24م، من خلال الرابط التالي: (هنا).

واشترطت هيئة تنظيم الكهرباء، ألّا يقل تقدير المؤهل عن (جيد)، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة؛ بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، واجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

وأوضحت الهيئة، أن وظيفة اختصاصي أنظمة وشبكات تتطلب ما يلي:

– درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات.

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– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمليات التشغيلية اليومية لأنظمة Windows Server.

– خبرة كافية في التعامل مع Microsoft Exchange.

– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الشبكات (TCP/VPN Switches, Routers,).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات للتعامل مع تقنيات مايكروسوفت (Active Directory, DNS, DHCP,OS).

– خبرة كافية للتعامل مع أنظمة الخوادم Windows (install, configure, updates )

– خبرة في التعامل مع Hyper-V virtual platform.

– خبرة كافية فيما يخص أمن الشبكات والتعامل مع ( Firewalls, WAF, Antiviruses).

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