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2019-12-20 وظائف بشركة ملاذ للتأمين لحملة الدبلوم فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ملاذ للتأمين عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة لحملة الدبلوم فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية: 1. موظف استقبال – قسم المطالبات : Advertisements شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص. إجادة التحدث بالعربية والإنجليزية وكتابتهما. مهارات التواصل الممتازة. أن يكون المتقدم حديث التخرج. القيام بالأعمال الإدارية وتوجيه خدمات العملاء والزوار. مهارات العمل الجماعي وإجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس. 2.مدير تنفيذي أول – إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس فى الاقتصاد / المالية / المحاسبة. ألا تقل الخبرة عن خمسة أعوام. الحصول على شهادة مهنية مثل FRM ، PRM ، CIA أو CFA. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على شارك الخبر







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