شكرا لقرائتكم وظائف بمطار الملك فهد لحملة الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-19 وظائف بمطار الملك فهد لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مطار الملك فهد من خلال موقعه الإلكتروني عن وجود وظائف استلام وتسليم في الدمام وذلك وفق التفاصيل التالية: شروط التقديم :- Advertisements الوظائف للسعوديين حصرًا المؤهل المطلوب: ثانوي أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : من خلال الإيميل التالي: [email protected] تابعنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بمطار الملك فهد لحملة الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.