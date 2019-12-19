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2019-12-19 وظائف إدارية في شركة جولة للسياحة بمسمى أخصائي تكنولوجيا المعلومات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت شركة جولة للسياحة، عبر حسابها الرسمي بموقع (لينكد إن للتوظيف)، عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي (أخصائي تكنولوجيا المعلومات)، من أجل العمل في فروع الشركة في مدينة مكة والمدينة المنورة، وذلك وفق التفاصيل أدناه: شروط التقديم :- Advertisements – درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر (أو ما يعادلها) أو درجة أعلى. – القدرة على تحليل وحل مشكلات نشر البنية التحتية وموارد التطبيق. – أن يمتلك مهارات حل المشكلات والقدرة على العمل تحت الضغط. – يتحدث العربية والإنجليزية. – أن يمتلك خبرة في الأوفيس. – أن يمتلك خبرة في التعامل مع الآخرين. مهام الوظيفة :- مسؤول عن صيانة مكونات البنية التحتية تحسين أدوات التشغيل الآلي الداخلية المساعدة في تحديد وحل المشكلات التي أبلغ عنها الفريق وتعزيز تواجد الشركة عبر الإنترنت. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم :- (اضغط هنا). تابعنا على شارك الخبر

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