وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة بن شيهون في 3 مدن

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، المتخصصة بالمنتجات والخدمات التجارية والصناعية والعقارات والمنزلية والسيارات ومعدات البناء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام، وجازان، والأحساء.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الرواتب (للجنسين/ جدة).

– مهندس مراقبة العمليات (للرجال/ جدة).

– أمين مستودع فرع (للرجال/ جدة).

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– محاسب فرع (للجنسين/ الدمام).

– بائع (عدد وظيفتين للجنسين/ جدة، والأحساء).

– مندوب مبيعات (عدد وظيفتين للرجال/ جازان، وجدة).

– مشرف النقل العام (للرجال/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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