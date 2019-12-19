وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والتدريبية والفنية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كليات ومعاهد الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاضر- هندسة الأجهزة والتحكم.

. فني مختبر- لحام.

. مدرب أول في المهارات الكيميائية.

. مدرس- لغة إنجليزية.

. مدرب- لحام.

. مدرب- الهندسة الكهربائية.

. مدرب- هندسة ميكانيكية.

. مدرب- هندسة علوم الحاسوب (الشبكات).

. مدرس- رياضيات.

. محاضر- المحاسبة (للنساء).

. محاضر- إدارة الموارد البشرية (للنساء).

. محاضر- تقنية الكيمياء الصناعية.

. محاضر- التصميم الداخلي (للنساء).

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. محاضر- الهندسة الكهربائية.

. أستاذ مساعد- المحاسبة (للجنسين).

. محاضر- الرياضيات.

. محاضر- اللغة الإنجليزية.

. أستاذ مساعد- التصميم الداخلي (للنساء).

. أستاذ مساعد- الموارد البشرية (للنساء).

. أستاذ مساعد- إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد- اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.

. أستاذ مساعد- اللغة الإنجليزية.

. أستاذ مساعد- الكيمياء.

. أستاذ مساعد- الأجهزة والتحكم.

. أستاذ مساعد- الفيزياء.

. أستاذ مساعد- الهندسة الكهربائية.

. أستاذ مساعد- الهندسة المدنية.

. أستاذ مساعد- الرياضيات.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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