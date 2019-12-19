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2019-12-19 وظائف للرجال والنساء في جدة براتب 14 ألف ريال لدى الشركة العربية السعودية اليابانية متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عن وجود 10 وظائف خالية للرجال والنساء للعمل في الشركة في مدينة جدة تحت مسمى وظيفي مندوب مبيعات طبية وذلك وفق التفاصيل التالية: مهام الوظيفة :- تمثيل الشركة كمندوب مبيعات بهدف بيع السلع والخدمات. تشكيل العلاقات مع العملاء. المحافظة عليها، وفهم الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة. شروط التقديم :- -حملة شهادة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية اختصاص صيدلة أو ما يعادلها. Advertisements مميزات الوظيفة :- راتب 14000 ريال شهريًا تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم :- تابعنا على شارك الخبر

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