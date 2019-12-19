وظائف أعضاء هيئة التدريس شاغرة بـ جامعة الملك فيصل

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتي ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة .

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أن التقديم سيكون إلكترونيًّا عن طريق موقع الجامعة (هنا) اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26 /4 /1441هـ وحتى يوم الجمعة الموافق 1 /5 /1441هـ .

ودعا جميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا، مع ملاحظة: الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

ولفت إلى أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول متمنياً للجيمع التوفيق .

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