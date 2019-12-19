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75 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر عدد 75 وظيفة شاغرة للسعوديين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، للعمل في المدن التالية: “الرياض، وأبها، وجازان، وتبوك، وعرعر، والطوال، والجوف، وطريف، والحديثة، وظهران الجنوب، والطائف، وخليص، وعلب، والدوادمى، والليث، والخرج، والخطة، والأفلاج، والخماسين، وعفيف، وقلوة، وبيشة، وشواق، والسليل، وحقل”.
وأبرزت الوزارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب بيطري (المرتبة الثامنة).
– جيولوجي (المرتبة السابعة).
– مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).
– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).
– مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة).
– مهندس ميكانيكي مساعد (المرتبة السابعة).
– هيدرولوجى (المرتبة السابعة).
– مساح (المرتبة الخامسة).
– مساعد طبيب بيطري (المرتبة الخامسة).
وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
. خريجو درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب للوظائف الهندسية ووظائف الجيولوجيا والهيدرولوجيا والطبيب البيطري، وحملة الشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري.
. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ الساعة 7 صباحًا يوم الأحد الموافق 03جمادى الأولى 1441هـ، وينتهي الساعة 7 مساء يوم الخميس الموافق 07 جمادى الأولى 1441هـ، وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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