وظائف شاغرة : شركة العبور للصناعات المعدنية تطلب عمال وفنيين وسائقين بمرتبات مجزية

تعلن شركة العبور للصناعات المعدنية ” جلفاميتال” لتشغيل المعادن، بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من عمال وفنيين وسائقين، للمؤهلات المتوسطة، وبرواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة العبور للصناعات المعدنية ” جلفاميتال”

مطلوب عدد 7 عامل إنتاج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 5 عامل تغليف، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 4 فني صيانة، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط صناعي ” لحام – ميكانيكا”. مطلوب عدد 4 فني معمل، ويشترط أن يكون حاصل على معهد كيمياء. مطلوب عدد 5 فني صيانة كهربائية. مطلوب عدد 3 خراط، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 3 براد، أن يكون حاصل على مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 3 فرزجى، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 4 تباع، أن لا يزيد السن عن 29 سنة. مطلوب عدد 4 سائق كلارك، أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

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الشروط وطرق التقديم: –

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 29 سنة، وخبرة سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتأمينات على الحياة، كما توفر مواصلات، ويحدد الراتب حسب المقابلة، ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال على الشركة على الأرقام التالية: 01007239895