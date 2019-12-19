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2019-12-19 وظائف بشركة باب رزق جميل لحملة الدبلوم للعمل في محافظة جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم بمسمى وظيفي (فني خط إنتاج)، من أجل العمل في مدينة جدة، وذلك وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة: – فني خط إنتاج (للرجال فقط). شروط التقديم: Advertisements أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم. جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين. تاريخ التقديم: متاح الآن. كيفية التقديم: الحضور إلى موقع شركة باب رزق جميل بمحافظة جدة/ حي الصفا/ شارع ملا نيازي (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر)، اليوم الخميس 19/ 12/ 2019م (الساعة 9:30 صباحًا). شارك الخبر







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