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وظائف بشركة باب رزق جميل لحملة الدبلوم

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2019-12-19

وظائف بشركة باب رزق جميل لحملة الدبلوم

للعمل في محافظة جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الدبلوم بمسمى وظيفي (فني خط إنتاج)، من أجل العمل في مدينة جدة، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– فني خط إنتاج (للرجال فقط).

شروط التقديم:

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أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم.

جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين.

تاريخ التقديم:

متاح الآن.

كيفية التقديم:

الحضور إلى موقع شركة باب رزق جميل بمحافظة جدة/ حي الصفا/ شارع ملا نيازي (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر)، اليوم الخميس 19/ 12/ 2019م (الساعة 9:30 صباحًا).

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